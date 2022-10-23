В свердловском городе преступники по ночам сливают бензин с машин. Фото

24 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Пострадавший отмечает, что преступники «работают» качественно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. На банду, работающую «аккуратно», жалуется местный житель в соцсетях. «Тагильчане-автовладельцы, осторожнее, на улице Быкова по ночам орудуют воришки, которые под покровом темноты сливают бензин с припаркованных автомобилей. Открывают аккуратно и сливают все, прямо в ноль», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на пострадавшего. По словам жителя, преступники слили бензин с его личной машины, а также с машины жены. «У меня слили, у моей жены и рядом еще с машины слили», — жалуется мужчина. Он отмечает, что неизвестные «работают» профессионально. «Сразу видно, что открыли очень аккуратно — ключ от машины до сих пор закрывает и открывает лючок. Ни у одной из машин даже не замяли лючок на спарке. В общем, очень продуманные сливальщики», — пишет мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что в начале октября в Нижнем Тагиле орудовала банда злоумышленников, которая сливала бензин с припаркованных авто. Полиции поймать преступников пока не удалось. Пострадавший отмечает, что преступники орудуют по ночам Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Мошенники профессионально подходят к делу Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. На банду, работающую «аккуратно», жалуется местный житель в соцсетях. «Тагильчане-автовладельцы, осторожнее, на улице Быкова по ночам орудуют воришки, которые под покровом темноты сливают бензин с припаркованных автомобилей. Открывают аккуратно и сливают все, прямо в ноль», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на пострадавшего. По словам жителя, преступники слили бензин с его личной машины, а также с машины жены. «У меня слили, у моей жены и рядом еще с машины слили», — жалуется мужчина. Он отмечает, что неизвестные «работают» профессионально. «Сразу видно, что открыли очень аккуратно — ключ от машины до сих пор закрывает и открывает лючок. Ни у одной из машин даже не замяли лючок на спарке. В общем, очень продуманные сливальщики», — пишет мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что в начале октября в Нижнем Тагиле орудовала банда злоумышленников, которая сливала бензин с припаркованных авто. Полиции поймать преступников пока не удалось.