В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. На банду, работающую «аккуратно», жалуется местный житель в соцсетях.
«Тагильчане-автовладельцы, осторожнее, на улице Быкова по ночам орудуют воришки, которые под покровом темноты сливают бензин с припаркованных автомобилей. Открывают аккуратно и сливают все, прямо в ноль», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на пострадавшего.
По словам жителя, преступники слили бензин с его личной машины, а также с машины жены. «У меня слили, у моей жены и рядом еще с машины слили», — жалуется мужчина. Он отмечает, что неизвестные «работают» профессионально. «Сразу видно, что открыли очень аккуратно — ключ от машины до сих пор закрывает и открывает лючок. Ни у одной из машин даже не замяли лючок на спарке. В общем, очень продуманные сливальщики», — пишет мужчина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не пришел.
Ранее агентство писало, что в начале октября в Нижнем Тагиле орудовала банда злоумышленников, которая сливала бензин с припаркованных авто. Полиции поймать преступников пока не удалось.
Пострадавший отмечает, что преступники орудуют по ночам
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
Мошенники профессионально подходят к делу
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. На банду, работающую «аккуратно», жалуется местный житель в соцсетях. «Тагильчане-автовладельцы, осторожнее, на улице Быкова по ночам орудуют воришки, которые под покровом темноты сливают бензин с припаркованных автомобилей. Открывают аккуратно и сливают все, прямо в ноль», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на пострадавшего. По словам жителя, преступники слили бензин с его личной машины, а также с машины жены. «У меня слили, у моей жены и рядом еще с машины слили», — жалуется мужчина. Он отмечает, что неизвестные «работают» профессионально. «Сразу видно, что открыли очень аккуратно — ключ от машины до сих пор закрывает и открывает лючок. Ни у одной из машин даже не замяли лючок на спарке. В общем, очень продуманные сливальщики», — пишет мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что в начале октября в Нижнем Тагиле орудовала банда злоумышленников, которая сливала бензин с припаркованных авто. Полиции поймать преступников пока не удалось.