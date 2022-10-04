04 октября 2022

В Нижнем Тагиле злоумышленники по ночам сливают бензин с машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, бензобак, цены на горючее
Тагильчане жалуются, что по ночам с их авто сливают бензин (фото из архива) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) злоумышленники по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Автовладельцы, осторожнее! По Липовому тракту опять появились злоумышленники, сливающие бензин. У меня и коллег в ночь на 3 октября слили бензин», — приводит слова тагильчанина сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам других жителей, подобные инциденты также происходят на улицах Зерновой и Выйской. «Ночью по улице Зерновой во дворе дома сливали бензин с припаркованных машин! Замечу, что подобное у нас происходит не впервые», — пишет другой мужчина. «Есть информация от брата, что и на Выйской тоже орудуют сливальщики бензина», — дополняет другой очевидец.

Журналист URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге неизвестные с начала октября воруют аккумуляторы из машин. А подростки из Заречного района скручивают государственные регистрационные номера с авто.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) злоумышленники по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «Автовладельцы, осторожнее! По Липовому тракту опять появились злоумышленники, сливающие бензин. У меня и коллег в ночь на 3 октября слили бензин», — приводит слова тагильчанина сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам других жителей, подобные инциденты также происходят на улицах Зерновой и Выйской. «Ночью по улице Зерновой во дворе дома сливали бензин с припаркованных машин! Замечу, что подобное у нас происходит не впервые», — пишет другой мужчина. «Есть информация от брата, что и на Выйской тоже орудуют сливальщики бензина», — дополняет другой очевидец. Журналист URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге неизвестные с начала октября воруют аккумуляторы из машин. А подростки из Заречного района скручивают государственные регистрационные номера с авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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