В Нижнем Тагиле злоумышленники по ночам сливают бензин с машин

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) злоумышленники по ночам сливают бензин с припаркованных автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Автовладельцы, осторожнее! По Липовому тракту опять появились злоумышленники, сливающие бензин. У меня и коллег в ночь на 3 октября слили бензин», — приводит слова тагильчанина сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По словам других жителей, подобные инциденты также происходят на улицах Зерновой и Выйской. «Ночью по улице Зерновой во дворе дома сливали бензин с припаркованных машин! Замечу, что подобное у нас происходит не впервые», — пишет другой мужчина. «Есть информация от брата, что и на Выйской тоже орудуют сливальщики бензина», — дополняет другой очевидец.
Журналист URA.RU отправил запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.
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