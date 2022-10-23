Bloomberg: США отвернутся от Украины после выборов

Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть свою помощь Украине после выборов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
«Белый дом, кажется, хочет, чтобы этот конфликт на Украине продолжался, хотя я подозреваю, что это изменится после промежуточных выборов», — говорится в материале издания. Отмечается, что реальная причина военной и экономической поддержки Украины со стороны США кроется в желании максимально ослабить Россию, а не в том, чтобы помочь украинским властям «защитить демократию и свободу», считают авторы.
Ранее сообщалось, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс, США могут приостановить поставки вооружения украинским властям, передает «Царьград». При этом действующий президент США Джо Байден для победы на выборах в ноябре может пойти на эскалацию конфликта на Украине, сообщает деловое издание «Взгляд». США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля.
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Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть свою помощь Украине после выборов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Белый дом, кажется, хочет, чтобы этот конфликт на Украине продолжался, хотя я подозреваю, что это изменится после промежуточных выборов», — говорится в материале издания. Отмечается, что реальная причина военной и экономической поддержки Украины со стороны США кроется в желании максимально ослабить Россию, а не в том, чтобы помочь украинским властям «защитить демократию и свободу», считают авторы. Ранее сообщалось, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс, США могут приостановить поставки вооружения украинским властям, передает «Царьград». При этом действующий президент США Джо Байден для победы на выборах в ноябре может пойти на эскалацию конфликта на Украине, сообщает деловое издание «Взгляд». США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля.