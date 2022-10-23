В Свердловской области девочке заплатят 50 тысяч за нравственные страдания

24 октября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мать обидчика попыталась оспорить решение, но ей было отказано Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новой Ляле (Свердловская область) несовершеннолетней девочке заплатят 50 тысяч рублей за физические и нравственные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Новолялинского района провела проверку в связи с нанесением несовершеннолетней телесных повреждений. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в октябре 2021 года в школе между учащимися произошел словесный конфликт», — сообщают представители прокуратуры. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки. Следователи отказались возбуждать уголовное дело против обидчика, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако прокурор потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. «Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшей несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. При этом, суд указал на необходимость взыскания компенсации непосредственно с причинившей телесные повреждения девочки, а в случае недостаточности у нее денежных средств — с ее матери», — заявили в ведомстве. Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако в апелляции было отказано. Ранее вынесенное ранее вступило в законную силу.

В Новой Ляле (Свердловская область) несовершеннолетней девочке заплатят 50 тысяч рублей за физические и нравственные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Новолялинского района провела проверку в связи с нанесением несовершеннолетней телесных повреждений. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в октябре 2021 года в школе между учащимися произошел словесный конфликт», — сообщают представители прокуратуры. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки. Следователи отказались возбуждать уголовное дело против обидчика, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако прокурор потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. «Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшей несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. При этом, суд указал на необходимость взыскания компенсации непосредственно с причинившей телесные повреждения девочки, а в случае недостаточности у нее денежных средств — с ее матери», — заявили в ведомстве. Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако в апелляции было отказано. Ранее вынесенное ранее вступило в законную силу.