23 октября 2022
22 октября 2022

В Свердловской области девочке заплатят 50 тысяч за нравственные страдания

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, суд
Мать обидчика попыталась оспорить решение, но ей было отказано Фото:

В Новой Ляле (Свердловская область) несовершеннолетней девочке заплатят 50 тысяч рублей за физические и нравственные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Новолялинского района провела проверку в связи с нанесением несовершеннолетней телесных повреждений. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в октябре 2021 года в школе между учащимися произошел словесный конфликт», — сообщают представители прокуратуры. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки.

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против обидчика, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако прокурор потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

«Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшей несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. При этом, суд указал на необходимость взыскания компенсации непосредственно с причинившей телесные повреждения девочки, а в случае недостаточности у нее денежных средств — с ее матери», — заявили в ведомстве.

Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако в апелляции было отказано. Ранее вынесенное ранее вступило в законную силу.

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В Новой Ляле (Свердловская область) несовершеннолетней девочке заплатят 50 тысяч рублей за физические и нравственные страдания, которые она получила в ходе школьной драки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Новолялинского района провела проверку в связи с нанесением несовершеннолетней телесных повреждений. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в октябре 2021 года в школе между учащимися произошел словесный конфликт», — сообщают представители прокуратуры. Ссора переросла в драку, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травму головы и грудной клетки. Следователи отказались возбуждать уголовное дело против обидчика, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако прокурор потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. «Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшей несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. При этом, суд указал на необходимость взыскания компенсации непосредственно с причинившей телесные повреждения девочки, а в случае недостаточности у нее денежных средств — с ее матери», — заявили в ведомстве. Ответчик попытался обжаловать решение суда, однако в апелляции было отказано. Ранее вынесенное ранее вступило в законную силу.
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