На всю область поступило 100 тысяч насадок-распылителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в городской клинической больнице №1 впервые применили 24 октября назальную вакцину от коронавируса. В регионе начался процесс нового способа защиты от COVID, который на себе испытала сотрудник областного минздрава, передает корреспондент URA.RU.

«Как будто в нос закапали воду. Вакцина не противная. Я немного вдохнула и она попала мне в горло и на вкус она мне показалась сладкой. В целом, ничего страшного или болезненного в назальном методе нет», — рассказал URA.RU о своих ощущениях сотрудник пресс-службы регионального минздрава Полина Герасимова.

По словам Герасимовой, перед назальной вакцинацией врач спросил ее о наличии аллергических реакций и хронических заболеваний. После назальной прививки ей запретили пить, есть и сморкаться в течение двух часов.

«Вакцина остается та же самая- это двухкомпонентный „Спутник V“. Но с помощью насадок мы можем вспрыскивать его в нос всем желающим. В первый раз мы рекомендуем инъекционную вакцину „Спутник V“. А вот назальный метод прививки мы рекомендуем при повторном акционировании», — рассказала заместитель главврача по медицинской части ГКБ№ 1 (Челябинск) Татьяна Колчинская.

На всю область поступило 100 тысяч насадок-распылителей. Ранее глава регионального минздрава Агата Ткачева заявила, что Минздрав РФ ранжирует субъекты и очередность получение распылителей или атомайзеров для пузырьков с готовой вакциной. Их производство осуществляется в стране на единственном заводе.