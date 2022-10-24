Express: отношения России и НАТО налаживаются

Между Россией и НАТО нормализуются отношения, сообщают западные СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Между Россией и НАТО нормализуются отношения: министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провели телефонные разговоры. Об этом сообщило британское издание «Express».

«Несмотря на то, что напряженность достигла предела, связь между НАТО и Россией, похоже, открыта, поскольку министр обороны России Сергей Шойгу провел свой второй телефонный разговор с Соединенными Штатами за три дня. Разговоры показывают сдвиг в контакте между Россией и НАТО, так как впервые с мая у Остина и Шойгу состоялся разговор», — сообщает издание.

Издание отметило, что Шойгу также провел разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в котором заявил, что Москва обеспокоена возможными провокациями со стороны Киева с использованием «Грязной бомбы». На что США заявили, что они отвергли любой предлог для российского обострения конфликта.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) не примут участие в конфликте между Россией и НАТО, более того, в стране не желают допускать таких столкновений. Также президент США Джо Байден четко выразился, что они не будут напрямую участвовать в этом конфликте.