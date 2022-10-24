Депутат Останина сравнила Красовского с Гитлером

Антона Красовского должно ждать уголовное наказание, сказала Нина Останина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Резкое высказывание экс-журналиста RT об украинских детях сравнимо с фашисткой, нацисткой политикой главы Третьего Германского Рейха Адольфа Гитлера. Как заявила в разговоре с URA.RU глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, за призывы к насилию в отношении детей должно быть уголовное наказание.

«Извинений недостаточно. Более того, есть вещи, которые не надо комментировать. И не нуждается в комментарии его высказывание. Нуждается в оценке личность человека, который перешел все границы. Это откровенно нацистско-фашистское высказывание. Этот извращенец дошел до того, что заявил о необходимости убивать детей, как это делал Гитлер, как это делали фашисты, как это делают нацисты сейчас на Украине», — сказала Нина Останина.

Собеседница URA.RU считает, что экс-журналиста RT должно ждать суровое наказание. «Приостановить его деятельность — это мягко. Тут уже вопрос не в том, что сказал Красовский. Вопрос в его личности. У нас людей за лайки преследуют по закону. Здесь откровенный пропагандист и границ он не видит, поэтому в пору дать оценку Красовскому — уголовное наказание», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, помимо фашистских взглядов Красовский связан с пропагандой нетрадиционных отношений. «Это уже не первый случай, когда Красовский переступил черту. Откровенный, простите, ЛГБТ-шник. Как только я заявила, что мы подготовили законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, тут же объявился Красовский. Чем занимается Красовский — его личное дело. Вопрос в том, что этот человек является пропагандистом на крупнейшем канале. И всеми своими комментариями он демонстрирует как раз принадлежность к этому сексуальному меньшинству. Скажите, у нас разве нет других более талантливых журналистов, которые бы не занимались этой самой пропагандой одним своим видом», — отметила депутат.

Редакция URA.RU попыталась связаться с Красовским. Он не ответил на звонок.

Антон Красовский в эфире телеканала RT призвал к жестоким действиям по отношению к детям, рожденным на Украине. Позднее журналист извинился. Редактор телеканала Маргарита Симоньян его уволила. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Красовского.