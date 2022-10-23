23 октября 2022

Симоньян уволила журналиста RT за призывы «топить украинских детей»

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Интервью с Антоном Красовским. Москва, красовский антон
Телеканал RT разорвал сотрудничество с Антоном Красовским Фото:

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Подобные призывы главред объяснила «временным помешательством» сотрудника.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка <…> На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем telegram-аккаунте.

Провокационное высказывание Красовский допустил во время эфира своей программы с приглашенным гостем писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, передает MK. Автор «Ночного дозора» осудил эти слова, хотя и предположил, что призыв Красовского был «журналистским приемом», уточняет «Ридус». Внимание на то, что «гуманист Антон Красовский» позволяет себе такие высказывания, обратила и журналистка Ксения Собчак, дополняет NEWS.ru.

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Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Подобные призывы главред объяснила «временным помешательством» сотрудника. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка <…> На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем telegram-аккаунте. Провокационное высказывание Красовский допустил во время эфира своей программы с приглашенным гостем писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, передает MK. Автор «Ночного дозора» осудил эти слова, хотя и предположил, что призыв Красовского был «журналистским приемом», уточняет «Ридус». Внимание на то, что «гуманист Антон Красовский» позволяет себе такие высказывания, обратила и журналистка Ксения Собчак, дополняет NEWS.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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