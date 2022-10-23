Симоньян уволила журналиста RT за призывы «топить украинских детей»

24 октября 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Телеканал RT разорвал сотрудничество с Антоном Красовским Фото: Владимир Андреев © URA.RU Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Подобные призывы главред объяснила «временным помешательством» сотрудника. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка <…> На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем telegram-аккаунте. Провокационное высказывание Красовский допустил во время эфира своей программы с приглашенным гостем писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, передает MK . Автор «Ночного дозора» осудил эти слова, хотя и предположил, что призыв Красовского был «журналистским приемом», уточняет «Ридус». Внимание на то, что «гуманист Антон Красовский» позволяет себе такие высказывания, обратила и журналистка Ксения Собчак, дополняет NEWS.ru.

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Подобные призывы главред объяснила «временным помешательством» сотрудника. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка <…> На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем telegram-аккаунте. Провокационное высказывание Красовский допустил во время эфира своей программы с приглашенным гостем писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, передает MK. Автор «Ночного дозора» осудил эти слова, хотя и предположил, что призыв Красовского был «журналистским приемом», уточняет «Ридус». Внимание на то, что «гуманист Антон Красовский» позволяет себе такие высказывания, обратила и журналистка Ксения Собчак, дополняет NEWS.ru.