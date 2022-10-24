Глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с высказыванием журналиста RT об украинских детях

К Бастрыкину обратились с просьбой проверить Красовского Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание экс-журналиста телеканала RT Антона Красовского. Поводом стали его резкие высказывания об украинских детях, которые он сделала в прямом эфире.

«Председатель СК России запросил доклады по происшествиям в Москве. А.А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского», — сообщает в пресс-релизе СК РФ, опубликованном в telegram-канале.

Красовский во время эфира своей программы призвал к жестоким действиям по отношению к детям, рожденным на Украине, передает Nation News. После этого главвред RT Маргарита Симоньян его уволила. Позднее журналист извинился за свои слова и оправдался тем, что во время эфира сложно остановиться, уточняет Pravda.Ru.