Сетевой гигант ищет в Перми сотрудников на зарплату в 100 тысяч

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Водителям-экспедиторам предлагают зарплату от 92 до 103 тысяч рублей Фото:

Федеральная сеть магазинов «Магнит» ищет в Пермском крае водителей-экспедиторов на грузовые автомобили категории «Е». Зарплату обещают — до 103 тысяч рублей. Вакансии выложены на сайте компании, а объявления о поиске работников размещены в городских пабликах.

«В связи с расширением в дружную компанию „Магнит“ ждем энергичных, целеустремленных, желающих работать и зарабатывать. Вакансии: водитель — экспедитор, кладовщик — отборщик, сотрудник склада», — указано в объявлениях.

На сайте указано, что водитель-экспедитор категории «Е» будет получать от 92 500 до 103 000 рублей. Склад, с которого нужно будет забирать товар и развозить по магазинам, находится в деревне Нестюково в пермском районе. Водители будут работать на автомобилях марок MAN с прицепом. График работы можно выбрать: 4/2, 6/3, 6/4, 3/2.

Ранее URA.RU сообщало, что оборонный завод предлагает пермякам работу с зарплатами в 120 тысяч. Сам завод находится в Набережных Челнах.

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Федеральная сеть магазинов «Магнит» ищет в Пермском крае водителей-экспедиторов на грузовые автомобили категории «Е». Зарплату обещают — до 103 тысяч рублей. Вакансии выложены на сайте компании, а объявления о поиске работников размещены в городских пабликах. «В связи с расширением в дружную компанию „Магнит“ ждем энергичных, целеустремленных, желающих работать и зарабатывать. Вакансии: водитель — экспедитор, кладовщик — отборщик, сотрудник склада», — указано в объявлениях. На сайте указано, что водитель-экспедитор категории «Е» будет получать от 92 500 до 103 000 рублей. Склад, с которого нужно будет забирать товар и развозить по магазинам, находится в деревне Нестюково в пермском районе. Водители будут работать на автомобилях марок MAN с прицепом. График работы можно выбрать: 4/2, 6/3, 6/4, 3/2. Ранее URA.RU сообщало, что оборонный завод предлагает пермякам работу с зарплатами в 120 тысяч. Сам завод находится в Набережных Челнах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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