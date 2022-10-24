Сетевой гигант ищет в Перми сотрудников на зарплату в 100 тысяч

Водителям-экспедиторам предлагают зарплату от 92 до 103 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Федеральная сеть магазинов «Магнит» ищет в Пермском крае водителей-экспедиторов на грузовые автомобили категории «Е». Зарплату обещают — до 103 тысяч рублей. Вакансии выложены на сайте компании, а объявления о поиске работников размещены в городских пабликах.

«В связи с расширением в дружную компанию „Магнит“ ждем энергичных, целеустремленных, желающих работать и зарабатывать. Вакансии: водитель — экспедитор, кладовщик — отборщик, сотрудник склада», — указано в объявлениях.

На сайте указано, что водитель-экспедитор категории «Е» будет получать от 92 500 до 103 000 рублей. Склад, с которого нужно будет забирать товар и развозить по магазинам, находится в деревне Нестюково в пермском районе. Водители будут работать на автомобилях марок MAN с прицепом. График работы можно выбрать: 4/2, 6/3, 6/4, 3/2.

Ранее URA.RU сообщало, что оборонный завод предлагает пермякам работу с зарплатами в 120 тысяч. Сам завод находится в Набережных Челнах.