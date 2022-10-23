Оборонный завод предлагает пермякам работу с зарплатами в 120 тысяч

Пермякам предлагают работу на производстве бронированной техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Татарстанское оборонное предприятие «Ремдизель» в Набережных Челнах предлагает жителям Пермского края работу, связанную с выполнением гособоронзаказа. Заводу срочно требуются слесари, монтажники, сварщики и другие рабочие на производство бронированной спецтехники.

«К примеру, слесарю необходимо будет заниматься изготовлением брони для танков. Работать нужно в паре со сварщиком, обязательно умение разбираться в чертежах. Работникам из Пермского края предлагается вахта, минимальный срок — 45 дней, но нам, в первую очередь, необходимы сотрудники на долгое время. Работать нужно будет шесть дней в неделю, с семи утра до семи вечера», — рассказала URA.RU представитель компании, менеджер Ольга.

Корреспонденту агентства также уточнили, что оплата почасовая. Ставка — 420 рублей в час, в месяц будет выходить около 120 тысяч рублей. Выплаты производятся дважды в месяц. Иногородним работникам предоставят жилье в общежитии. По данным сайта Headhunter, на предприятии свободно более двух десятков вакансий.

Акционерное общество «Ремдизель» в Набережных Челнах является крупнейшим российским специализированным предприятием, обеспечивающим Минобороны РФ техникой специального назначения по полному циклу. Завод разрабатывает, проектирует, ремонтирует, а также утилизирует автомобильный, гусеничный и другой транспорт.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работать на производстве оружия и боеприпасов. Объявления с описанием вакансий на сервисе Headhunter разместил ижевский оборонный концерн «Калашников».