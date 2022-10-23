В ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.
«48-летний мужчина, управляя автомобилем „Suzuki“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением 36-летнего мужчины», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
После столкновения «ВАЗ» выбросило на движущийся впереди автобус. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки было 0,779 мг/л паров этилового спирта.
Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Тогда пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев.
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