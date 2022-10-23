23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

В ХМАО пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, дпс, сгоревший автомобиль
В ХМАО пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими (архивное фото) Фото:

В ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

«48-летний мужчина, управляя автомобилем „Suzuki“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением 36-летнего мужчины», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

После столкновения «ВАЗ» выбросило на движущийся впереди автобус. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки было 0,779 мг/л паров этилового спирта.

Место аварии

Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Тогда пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев.

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В ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «48-летний мужчина, управляя автомобилем „Suzuki“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением 36-летнего мужчины», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. После столкновения «ВАЗ» выбросило на движущийся впереди автобус. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки было 0,779 мг/л паров этилового спирта. Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Тогда пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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