В ХМАО пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими. Фото

24 октября 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

В ХМАО пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «48-летний мужчина, управляя автомобилем „Suzuki“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением 36-летнего мужчины», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. После столкновения «ВАЗ» выбросило на движущийся впереди автобус. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки было 0,779 мг/л паров этилового спирта. Место аварии Пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Тогда пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев.

В ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «48-летний мужчина, управляя автомобилем „Suzuki“, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением 36-летнего мужчины», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. После столкновения «ВАЗ» выбросило на движущийся впереди автобус. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя иномарки было 0,779 мг/л паров этилового спирта. Ранее URA.RU писало, что на «трассе смерти» P-404 Тюмень — ХМАО произошло массовое ДТП с фурой. Тогда пострадал ребенок в возрасте одного года и десяти месяцев.