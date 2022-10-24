Экс-мэр Златоуста построит на челябинском озере новый курорт

Вячеслав Жилин обещает улучшить экологическую обстановку Тургояка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Миассом (Челябинская область) на озере Тургояк бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин построит новый курорт. Как экс-мэр сообщил URA.RU, с введением объекта в строй ожидается улучшение экологической ситуации.

«Занимаемся проектом, дорабатываем его. Предстоит построить коллектор, который во многом улучшит экологическую ситуацию на Тургояке», — уточнил URA.RU Жилин.

Возле Миасса планируется возвести комплекс «Баден-Баден Тургояк». Объект будет включать три отеля, комплекс из семи бассейнов, общежитие для персонала, двухэтажный ресторан, склад-ледник и инфраструктурные сооружения. В частности, построят канализационный коллектор от центра отдыха имени Ф. Горелова до муниципального коллектора вдоль автодороги Миасс—Златоуст. Часть нового коллектора будет самотечной.

Максимальный размер участка составляет 10 тысяч квадратных метров. Треть территории отдадут под озеленение, примерно столько же — под застройку. Номерной фонд позволит вместить 1341 туриста. Строительные работы пройдут на территории существующего комплекса «Солнечный», что подразумевает реконструкцию стоящих объектов и возведение новых. На площадке предусмотрены причалы для маломерных судов, стрельбища, теннисные корты, автодромы и другое.

Застройщиком выступит компания «Тургояк-Резорт», в которой Жилину принадлежит доля в 10%. Оставшейся долей, согласно базе СБИС, владеет ООО «Новый источник — „Баден-Баден“».