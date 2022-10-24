Кремль обвинил Запад в воровстве российских активов

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Действия ЕС противоречат международному праву, заявил Песков Фото:

Предложение Евросоюза предоставить Украине замороженные активы России является воровством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами коллективного Запада, в том числе российские ЗВР, это абсолютно незаконные действия, противоречат международному праву, не что иное как посягательство на собственность на государственную и частную собственность, разрушает основы основ той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире, принятие решений ЕС будет еще одним шагом в попрании норм, будем изыскивать возможности бороться с этим, хотя надо признать, тот факт что Запад отказывает нашим предпринимателями вправе оспаривать в суде такие решения говорит что место для маневра ограничено, но мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Песков.

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Предложение Евросоюза предоставить Украине замороженные активы России является воровством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами коллективного Запада, в том числе российские ЗВР, это абсолютно незаконные действия, противоречат международному праву, не что иное как посягательство на собственность на государственную и частную собственность, разрушает основы основ той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире, принятие решений ЕС будет еще одним шагом в попрании норм, будем изыскивать возможности бороться с этим, хотя надо признать, тот факт что Запад отказывает нашим предпринимателями вправе оспаривать в суде такие решения говорит что место для маневра ограничено, но мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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