Кремль обвинил Запад в воровстве российских активов

24 октября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Действия ЕС противоречат международному праву, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение Евросоюза предоставить Украине замороженные активы России является воровством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами коллективного Запада, в том числе российские ЗВР, это абсолютно незаконные действия, противоречат международному праву, не что иное как посягательство на собственность на государственную и частную собственность, разрушает основы основ той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире, принятие решений ЕС будет еще одним шагом в попрании норм, будем изыскивать возможности бороться с этим, хотя надо признать, тот факт что Запад отказывает нашим предпринимателями вправе оспаривать в суде такие решения говорит что место для маневра ограничено, но мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Песков.

Предложение Евросоюза предоставить Украине замороженные активы России является воровством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами коллективного Запада, в том числе российские ЗВР, это абсолютно незаконные действия, противоречат международному праву, не что иное как посягательство на собственность на государственную и частную собственность, разрушает основы основ той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире, принятие решений ЕС будет еще одним шагом в попрании норм, будем изыскивать возможности бороться с этим, хотя надо признать, тот факт что Запад отказывает нашим предпринимателями вправе оспаривать в суде такие решения говорит что место для маневра ограничено, но мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Песков.