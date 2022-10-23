Депутат из ЯНАО предложил студентам шить одежду для военнослужащих

В России 22 колледжа уже шьют одежду военнослужащим Фото: Размик Закарян © URA.RU

Студентам колледжей в ЯНАО предложили шить одежду для военнослужащих. Идеей поделился депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев в своих соцсетях.

«Предложил колледжам Ямала шить одежду для военнослужащих. Свою инициативу сегодня направил на рассмотрение в Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Считаю, что патриотическое воспитание молодежи — одна из важнейших задач нашего общества», — говорится в сообщении.

По словам Лазарева, в восьми регионах России 22 колледжа уже разрабатывают лекала одежды для солдат. «Работа студентов станет нужной помощью для участников специальной военной операции и личным вкладом молодых людей в достижение общей Победы», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме для мобилизованных шьют балаклавы и теплые обувные стельки. Часть вещей также передали в военную часть города. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Под нее попали граждане, имеющие боевой опыт.