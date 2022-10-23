23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Депутат из ЯНАО предложил студентам шить одежду для военнослужащих

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В России 22 колледжа уже шьют одежду военнослужащим Фото:

Студентам колледжей в ЯНАО предложили шить одежду для военнослужащих. Идеей поделился депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев в своих соцсетях.

«Предложил колледжам Ямала шить одежду для военнослужащих. Свою инициативу сегодня направил на рассмотрение в Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Считаю, что патриотическое воспитание молодежи — одна из важнейших задач нашего общества», — говорится в сообщении.

По словам Лазарева, в восьми регионах России 22 колледжа уже разрабатывают лекала одежды для солдат. «Работа студентов станет нужной помощью для участников специальной военной операции и личным вкладом молодых людей в достижение общей Победы», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме для мобилизованных шьют балаклавы и теплые обувные стельки. Часть вещей также передали в военную часть города. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Под нее попали граждане, имеющие боевой опыт.

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Студентам колледжей в ЯНАО предложили шить одежду для военнослужащих. Идеей поделился депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев в своих соцсетях. «Предложил колледжам Ямала шить одежду для военнослужащих. Свою инициативу сегодня направил на рассмотрение в Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Считаю, что патриотическое воспитание молодежи — одна из важнейших задач нашего общества», — говорится в сообщении. По словам Лазарева, в восьми регионах России 22 колледжа уже разрабатывают лекала одежды для солдат. «Работа студентов станет нужной помощью для участников специальной военной операции и личным вкладом молодых людей в достижение общей Победы», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме для мобилизованных шьют балаклавы и теплые обувные стельки. Часть вещей также передали в военную часть города. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Под нее попали граждане, имеющие боевой опыт.
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