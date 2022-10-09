Тюменцы шьют балаклавы и теплые стельки для мобилизованных

Ишимский городской центр культуры шьет балаклавы и собирает медикаменты для мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ишимском городском центре культуры наладили производство балаклав и теплых обувных стелек, которые передают мобилизованным. Об этом URA.RU рассказала директор учреждения Елена Сергеева. Кроме того, для военных там собирают медикаменты и другую гуманитарную помощь.

«Предприниматели города предоставляют нам материалы для пошива. Это изолон, другие спецматериалы, из которых мы делаем теплые стельки для обуви. Вообще, у нас широкий спектр вещей, которые мы делаем своими руками для военных. В том числе, балаклавы», — пояснила Сергеева в беседе с URA.RU.

Она добавила, что балаклавы, стельки для обуви, медикаменты и гуманитарная помощь предназначены не только мобилизованным. Часть вещей Ишимский городской центр культуры передал в военную часть, которая находится на территории города.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. Под нее попадают граждане РФ, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО проходят огневую, медицинскую и тактическую подготовку на территории полигона ТВВИКУ.