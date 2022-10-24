Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о «грязной бомбе» на Украине

Лавров утверждает, что возможность применения Украиной «грязной бомбы» — не пустая угроза
Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что данные о возможности применения ядерной «грязной» бомбы Украиной были перепроверены. «Это не пустое обвинение», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС Хисейном Брахимом Тахой. Его слова приводит РИА Новости.
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