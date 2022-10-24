Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о «грязной бомбе» на Украине

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров утверждает, что возможность применения Украиной «грязной бомбы» — не пустая угроза Фото:

Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что данные о возможности применения ядерной «грязной» бомбы Украиной были перепроверены. «Это не пустое обвинение», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС Хисейном Брахимом Тахой. Его слова приводит РИА Новости.

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Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что данные о возможности применения ядерной «грязной» бомбы Украиной были перепроверены. «Это не пустое обвинение», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС Хисейном Брахимом Тахой. Его слова приводит РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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