Дмитрий Медведев летит в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод»

24 октября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Данные о времени визита Дмитрия Медведева в Свердловскую область разнятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России. Об этом URA.RU сообщили два источника. Один из них допустил, что Медведев также посетит учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. «Дмитрия Анатольевича [Медведева] ждут в Нижнем Тагиле 25 октября. Он проведет совещание с руководством „Уралвагонзавода“. В повестке — выполнение гособоронзаказа. Возможно, после этого Медведев посетит Елань. Но это не точно», — рассказал первый собеседник. При этом второй источник заявил, что, по его информации, Медведев будет работать в Нижнем Тагиле уже 24 октября. Новость по теме Рабочие УВЗ будут трудиться в выходные, чтобы снабдить РФ танками В пресс-службу «Уралвагонзавода» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. По имеющемуся у редакции телефону канцелярии Медведева корреспонденту не ответили. Как писало URA.RU, в августе на УВЗ приезжал министр обороны Сергей Шойгу — проверить, как предприятие справляется с гособоронзаказом, и дать вводные по производству техники для ВС РФ. Перед этим Шойгу посетил как минимум одно оборонное предприятие Екатеринбурга. Есть ли у Медведева планы на столицу Урала, неизвестно.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в Нижнем Тагиле на базе «Уралвагонзавода» (УВЗ) — единственного производителя современных танков в России. Об этом URA.RU сообщили два источника. Один из них допустил, что Медведев также посетит учебный центр в Елани, где готовят мобилизованных со всего Урала. «Дмитрия Анатольевича [Медведева] ждут в Нижнем Тагиле 25 октября. Он проведет совещание с руководством „Уралвагонзавода“. В повестке — выполнение гособоронзаказа. Возможно, после этого Медведев посетит Елань. Но это не точно», — рассказал первый собеседник. При этом второй источник заявил, что, по его информации, Медведев будет работать в Нижнем Тагиле уже 24 октября. В пресс-службу «Уралвагонзавода» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. По имеющемуся у редакции телефону канцелярии Медведева корреспонденту не ответили. Как писало URA.RU, в августе на УВЗ приезжал министр обороны Сергей Шойгу — проверить, как предприятие справляется с гособоронзаказом, и дать вводные по производству техники для ВС РФ. Перед этим Шойгу посетил как минимум одно оборонное предприятие Екатеринбурга. Есть ли у Медведева планы на столицу Урала, неизвестно.