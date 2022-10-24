Доктор военных наук Сивков: Украина втянет Польшу в конфликт, применив «грязную бомбу»

Киев применит «грязную бомбу», тем самым оправдает участие НАТО в конфликте и спровоцирует вмешательство стран Европы. Также война распространится и на Польшу. Об этом URA.RU заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«Такой взрыв, произведенный на западе Украины, должен вызвать радиоактивное облако, которое пойдет с территории Украины на Запад. Подберут так, чтобы оно пошло на Запад, потому что для них это критически важно», — поделился своим мнением Константин Сивков в беседе с URA.RU.
Он отметил, что страны Европы мобилизуют для начала боевых действий на Украине. «Самый первый удар пойдет из Польши, поэтому война на Украине распространится и на Польшу», — сказал доктор.
Ранее сообщалось, что мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Киев готовит на своей территории теракт с подрывом «грязной бомбы», могут прибыть на Украину. В начале сентября миссия МАГАТЭ приезжала на Украину в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, специалисты агентства начали переговоры по созданию безопасной зоны вокруг объекта.
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Киев применит «грязную бомбу», тем самым оправдает участие НАТО в конфликте и спровоцирует вмешательство стран Европы. Также война распространится и на Польшу. Об этом URA.RU заявил доктор военных наук Константин Сивков. «Такой взрыв, произведенный на западе Украины, должен вызвать радиоактивное облако, которое пойдет с территории Украины на Запад. Подберут так, чтобы оно пошло на Запад, потому что для них это критически важно», — поделился своим мнением Константин Сивков в беседе с URA.RU. Он отметил, что страны Европы мобилизуют для начала боевых действий на Украине. «Самый первый удар пойдет из Польши, поэтому война на Украине распространится и на Польшу», — сказал доктор. Ранее сообщалось, что мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Киев готовит на своей территории теракт с подрывом «грязной бомбы», могут прибыть на Украину. В начале сентября миссия МАГАТЭ приезжала на Украину в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, специалисты агентства начали переговоры по созданию безопасной зоны вокруг объекта.