Из Перми возобновили горящие туры в Турцию

Пермяки снова могут улететь по горящим путевкам в Турцию Фото: Нина Калинина © URA.RU

Турфирмы начали предлагать пермякам горящие путевки. Улететь в Турцию можно на следующий день после покупки тура. Ранее — с начала летнего сезона 2022 года — такой возможности у туристов не было. Самое малое время от покупки тура до вылета составляло полторы недели.

«„Горящая“ Турция на завтра и послезавтра! Восемь ночей с 26 октября — от 52 тысяч рублей на человека», — указано в предложении пермской турфирмы Sunmar.

А в турфирме «Олимп» предлагают туры на конец октября — 29 и 30 числа на 9-10 ночей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки весь сезон не могли купить горящие туры. В турагентствах поясняли, что желающих отдохнуть намного больше, чем было забронировано мест в самолетах туроператорами.