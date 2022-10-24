Силовики нашли в Нижнем Тагиле труп избитой женщины

Силовики поймали убийцу почти сразу после преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики Нижнего Тагила нашли в квартире тело женщины, до смерти избитой пьяным другом, который попытался убедить следователей в своей невиновности. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Подозреваемый, пойманный сразу после инцидента, сознался в убийстве подруги.

«В квартире дома по улице Красноармейской в городе Нижнем Тагиле было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая погибла от тупой травмы живота», — рассказал Шульга. Он отметил, что совместно с полицией был пойман подозреваемый, который пытался скрыть убийство, но позже во всем сознался.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, убийцей оказался безработный, который решил выпить с женщиной и, поссорившись с ней, избил до смерти. «Первоначально задержанный заявил прибывшим на место полицейским, что женщина сама упала, отчего и скончалась», — рассказал полковник Горелых. Подтвердить версию силовиков о причине смерти помогла экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который сжег дом жены за попытку развестись с ним. Кроме этого, он пытался задушить женщину после ссоры.