Мобилизованный екатеринбуржец попал на сборы с третьего раза: «Сидели, как на пороховой бочке»

24 октября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Вместе с Никитой в военкомат пришла его мама Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга Никита (26 лет), попавший под частичную мобилизацию, почти месяц ждал отправки на сборы и уехал туда только с третьего раза. Об этом парень рассказал URA.RU, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата. В 2014—2015 годах Никита проходил срочную службу в бригаде оперативного назначения в Подмосковье. Во время службы работал на массовых мероприятиях (например, на шествии в столице сразу после убийства Бориса Немцова в феврале 2015-го, и на параде в честь 70-летия Победы в том же году). Затем была служба по контракту — в железнодорожных войсках (но уже под Екатеринбургом). Он уволился раньше срока, и потому думал, что частичная мобилизация его не коснется. Но в конце сентября Никите пришла повестка. Он сразу закупил необходимые вещи, и потому был готов уехать в любой момент. «[Первый раз] пришел [в военкомат], тут ничего сказать не смогли, выдали повестку на другую дату. Пришел во второй раз — записали номер военника: мы вам позвоним. И с того времени прошло две недели. Вчера вечером [в воскресенье] набрали, сказали, что утром отправляемся», — поделился Никита. Чтобы не терять время, образовавшееся из-за паузы, он даже вернулся на работу. Никита трудится слесарем по спецтехнике. «Как на пороховой бочке, сидели. Но в данном случае выбор простой: либо ты на нары, либо туда. Лучше туда, опыт все равно есть: я и с гранатами дело имел, и стреляли мы в части постоянно, чуть ли каждый день», — объяснил Никита. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.

Житель Екатеринбурга Никита (26 лет), попавший под частичную мобилизацию, почти месяц ждал отправки на сборы и уехал туда только с третьего раза. Об этом парень рассказал URA.RU, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата. В 2014—2015 годах Никита проходил срочную службу в бригаде оперативного назначения в Подмосковье. Во время службы работал на массовых мероприятиях (например, на шествии в столице сразу после убийства Бориса Немцова в феврале 2015-го, и на параде в честь 70-летия Победы в том же году). Затем была служба по контракту — в железнодорожных войсках (но уже под Екатеринбургом). Он уволился раньше срока, и потому думал, что частичная мобилизация его не коснется. Но в конце сентября Никите пришла повестка. Он сразу закупил необходимые вещи, и потому был готов уехать в любой момент. «[Первый раз] пришел [в военкомат], тут ничего сказать не смогли, выдали повестку на другую дату. Пришел во второй раз — записали номер военника: мы вам позвоним. И с того времени прошло две недели. Вчера вечером [в воскресенье] набрали, сказали, что утром отправляемся», — поделился Никита. Чтобы не терять время, образовавшееся из-за паузы, он даже вернулся на работу. Никита трудится слесарем по спецтехнике. «Как на пороховой бочке, сидели. Но в данном случае выбор простой: либо ты на нары, либо туда. Лучше туда, опыт все равно есть: я и с гранатами дело имел, и стреляли мы в части постоянно, чуть ли каждый день», — объяснил Никита. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.