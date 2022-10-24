Свердловский минздрав готовит экстренный план на случай роста заболеваемости ОРВИ

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В Свердловской области доминируют риновирусы Фото:

На фоне сезонного роста случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Свердловской области могут задействовать студентов медицинских образовательных учреждений для работы в колл-центрах. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Свердловской области.

Ранее главный региональный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов спрогнозировал серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом к концу ноября — началу декабря 2022 года.

«В случае повышения нагрузки на колл-центр имеется план привлечения волонтеров и студентов на работу. В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ выявлено, что доминируют риновирусы — 22,4% от числа обследованных», — отметили в региональном минздраве.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. За неделю с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 51 тысяча 224 случаев заболевания ОРВИ. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.

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На фоне сезонного роста случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Свердловской области могут задействовать студентов медицинских образовательных учреждений для работы в колл-центрах. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Свердловской области. Ранее главный региональный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов спрогнозировал серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом к концу ноября — началу декабря 2022 года. «В случае повышения нагрузки на колл-центр имеется план привлечения волонтеров и студентов на работу. В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ выявлено, что доминируют риновирусы — 22,4% от числа обследованных», — отметили в региональном минздраве. Ранее агентство писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. За неделю с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 51 тысяча 224 случаев заболевания ОРВИ. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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