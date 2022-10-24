Свердловский минздрав готовит экстренный план на случай роста заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области доминируют риновирусы Фото: Анна Майорова © URA.RU

На фоне сезонного роста случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Свердловской области могут задействовать студентов медицинских образовательных учреждений для работы в колл-центрах. Об этом URA.RU рассказали в минздраве Свердловской области.

Ранее главный региональный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов спрогнозировал серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом к концу ноября — началу декабря 2022 года.

«В случае повышения нагрузки на колл-центр имеется план привлечения волонтеров и студентов на работу. В рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ выявлено, что доминируют риновирусы — 22,4% от числа обследованных», — отметили в региональном минздраве.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети. За неделю с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 51 тысяча 224 случаев заболевания ОРВИ. В структуре заболеваемости 57% составляют дети.