В Свердловской области резко выросло число зараженных ОРВИ, половина из них — дети

19 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Резкий всплеск заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 51 тысяча 224 случаев заболевания ОРВИ, что на 42,9% выше аналогичного показателя предыдущей недели. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, более половины из заболевших — несовершеннолетние. «В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября 2022 г. зарегистрировано 51224 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 42,9%, выше среднего многолетнего уровня на 50,7%. В структуре заболеваемости 57% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 72%). За неделю обследован 31 человек: доминируют риновирусы —41,9% от числа обследованных», — сообщается на сайте ведомства. Неделю назад в регионе было зарегистрировано 35 тысяч 728 случаев ОРВИ. «В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 21 тысяч 639 случаев заболевания, что выше уровня прошлой недели на 27,9%», — уточнили там. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти три месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.

В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 51 тысяча 224 случаев заболевания ОРВИ, что на 42,9% выше аналогичного показателя предыдущей недели. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, более половины из заболевших — несовершеннолетние. «В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября 2022 г. зарегистрировано 51224 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 42,9%, выше среднего многолетнего уровня на 50,7%. В структуре заболеваемости 57% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 72%). За неделю обследован 31 человек: доминируют риновирусы —41,9% от числа обследованных», — сообщается на сайте ведомства. Неделю назад в регионе было зарегистрировано 35 тысяч 728 случаев ОРВИ. «В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 21 тысяч 639 случаев заболевания, что выше уровня прошлой недели на 27,9%», — уточнили там. Ранее URA.RU писало, что масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти три месяца растет заболеваемость COVID-19. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.