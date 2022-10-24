Челябинский военком объяснил, в чем разница между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Челябинских добровольце старше 65 лет могут отправить служить в ЧВК «Вагнер»

Добровольцы старше 65 лет могут предложить свои услуги ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Челябинской области могут подписать контракт с частной военной компанией «Вагнер» (ЧВК), если у военкомата возникнут вопросы по возрасту мобилизованного. При этом контракт с ЧВК будет проходить на других условиях, чем в Министерстве обороны РФ. Об этом 24 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«Бывает, что у добровольца возраст 65 и более, но здоровье позволяет. Его могут сразу и не призвать, а вызвать, когда в дальнейшем может возникнуть необходимость. Такой человек может подписать контракт не с Министерством обороны РФ, а с ЧВК „Вагнер“ или другим должным лицом и будет участвовать в спецоперации на других условиях», — рассказал Максуров.

Военком отметил, что сейчас в каждом военкомате региона каждый день работают по пять основных врачей, которые определяют категорию годности к службе. Если врачи на основе предъявленных документов не могут решить сами годность мобилизованного, то они отправляют его в гражданскую поликлинику, где все решается в течение четырех дней.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание.