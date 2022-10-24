Учитель пермской гимназии призвала отменить празднование Хэллоуина

Празднование Хэллоуина в школах предлагают отменить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Учитель пермской гимназии № 5 Елена Маринина обратилась к коллегам с призывом не отмечать в школах Halloween. Свое обращение пермячка опубликовала на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы, педагоги, не имеем права допустить празднования Хэллоуина (или его элементов) в наших образовательных учреждениях. Мы наравне с родителями несем ответственность за духовное и нравственное здоровье наших детей. Думаю, поэтому мы не можем позволить себе „всеядность“ и „толерантность“ ко многим деструктивным явлениям, тем более в стенах школы. Мы ужасаемся суицидам среди подростков и появлению „стрелков“ в образовательных учреждениях, не отдавая себе отчета, что романтизация смерти или, напротив, легкое к ней отношение (и то, и другое присутствует в мотивах Хэллоуина) опасны ничуть не меньше, чем открытый призыв к убийствам и суициду», — пишет у себя на странице Маринина.

Пермячка также отмечает, что мало просто запретить, нужно найти время и объяснить детям почему Halloween не стоит праздновать. Маринина призывает создавать «свои традиции праздников», которые будут ориентированы на созидание и утверждение жизни. URA.RU направило запрос в администрацию Перми, чтобы прояснить ее позицию относительно проведения праздника, на момент публикации ответ не поступил.