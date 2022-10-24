Братья похитили и пытали пермяка, а после опубликовали все в соцсетях

Похищенного преступники пытали в гараже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лысьве Пермского края два родных брата похитили местного жителя. Они пытали его в гараже, а после бросили. Фото потерпевшего с рассказом о том, как они над им издевались, злоумышленники разместили позже в соцсети. Об этом преступлении рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Молодые люди, удерживали мужчину в гараже, наносили ему побои, применяли к нему спецсредства, а после вывезли в открытую местность, оставив его без помощи. Также преступники разместили в одной из социальных сетей фото пострадавшего с описанием применения к нему насилия», — говорится на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что поводом для совершения преступления стала месть за то, что потерпевший до этого распространил «негативные сведения о частной жизни» одной из своих знакомых. Суд приговорил братьев к двум с половиной и трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.