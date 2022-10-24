Суханов отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста, где произошел терактФото: Официальный сайт «Крымский мост»
Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Освободить Суханов Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее о возможной отставке Суханова сообщал РБК. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт. В причастности к подрыву Кремль обвинил СБУ Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Освободить Суханов Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее о возможной отставке Суханова сообщал РБК. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт. В причастности к подрыву Кремль обвинил СБУ Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.