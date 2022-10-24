Отправлен в отставку замминистра транспорта РФ, курировавший Крымский мост. Скрин

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Суханов отвечал за транспортную безопасность, в том числе Крымского моста, где произошел теракт Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Освободить Суханов Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее о возможной отставке Суханова сообщал РБК. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт. В причастности к подрыву Кремль обвинил СБУ Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.

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Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку Заместитель министра транспорта РФ Александр Суханов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Освободить Суханов Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее о возможной отставке Суханова сообщал РБК. Суханов курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, где 8 октября произошел теракт. В причастности к подрыву Кремль обвинил СБУ Украины. В рамках уголовного дела были арестованы трое россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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