В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — сообщается в документе. Там также уточняется, что должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку при наличии соответствующих оснований. Причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение.
Также уточняется, что если водитель откажется от прохождения освидетельствования, или не согласен с его результатами, а также если имеются основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, то его могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Ранее из-за роста случаев ДТП депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в каршеринговых машинах «алкозамки» для предотвращения транспортных происшествий. Такое решение он объяснил ростом аварий по вине безответственных водителей, которые садятся пьяными за руль, передает RT.
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Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — сообщается в документе. Там также уточняется, что должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку при наличии соответствующих оснований. Причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение. Также уточняется, что если водитель откажется от прохождения освидетельствования, или не согласен с его результатами, а также если имеются основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, то его могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Ранее из-за роста случаев ДТП депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в каршеринговых машинах «алкозамки» для предотвращения транспортных происшествий. Такое решение он объяснил ростом аварий по вине безответственных водителей, которые садятся пьяными за руль, передает RT.