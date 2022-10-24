В России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

24 октября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Водителя могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — сообщается в документе. Там также уточняется, что должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку при наличии соответствующих оснований. Причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение. Также уточняется, что если водитель откажется от прохождения освидетельствования, или не согласен с его результатами, а также если имеются основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, то его могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Ранее из-за роста случаев ДТП депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в каршеринговых машинах «алкозамки» для предотвращения транспортных происшествий. Такое решение он объяснил ростом аварий по вине безответственных водителей, которые садятся пьяными за руль, передает RT.

Правительство РФ утвердило новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — сообщается в документе. Там также уточняется, что должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку при наличии соответствующих оснований. Причиной проверки на алкоголь может послужить запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение. Также уточняется, что если водитель откажется от прохождения освидетельствования, или не согласен с его результатами, а также если имеются основания полагать, что он находится в состоянии опьянения, то его могут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Ранее из-за роста случаев ДТП депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать в каршеринговых машинах «алкозамки» для предотвращения транспортных происшествий. Такое решение он объяснил ростом аварий по вине безответственных водителей, которые садятся пьяными за руль, передает RT.