На челябинском меткомбинате загорелся цех

Открытое возгорание произошло на площади в 30 кв. метров
На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) загорелся пристрой к цеху подготовки шихты. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС о региону, площадь возгорания составила 30 кв. метров.
«Пожар в пристрое к зданию цеха подготовки шихты ЧМК. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного подразделения», — отметили в МЧС на сайте.
По предварительным данным спасателей, людей в помещении на момент возгорания не было. Ликвидируется открытое горение.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog