На челябинском меткомбинате загорелся цех

Открытое возгорание произошло на площади в 30 кв. метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) загорелся пристрой к цеху подготовки шихты. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС о региону, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

«Пожар в пристрое к зданию цеха подготовки шихты ЧМК. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного подразделения», — отметили в МЧС на сайте.

По предварительным данным спасателей, людей в помещении на момент возгорания не было. Ликвидируется открытое горение.