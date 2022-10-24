На челябинском меткомбинате загорелся цех

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
Открытое возгорание произошло на площади в 30 кв. метров Фото:

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) загорелся пристрой к цеху подготовки шихты. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС о региону, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

«Пожар в пристрое к зданию цеха подготовки шихты ЧМК. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного подразделения», — отметили в МЧС на сайте.

По предварительным данным спасателей, людей в помещении на момент возгорания не было. Ликвидируется открытое горение.

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На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) загорелся пристрой к цеху подготовки шихты. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС о региону, площадь возгорания составила 30 кв. метров. «Пожар в пристрое к зданию цеха подготовки шихты ЧМК. На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного подразделения», — отметили в МЧС на сайте. По предварительным данным спасателей, людей в помещении на момент возгорания не было. Ликвидируется открытое горение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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