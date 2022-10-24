Депутат Бессараб раскрыла, за счет чего покроют затраты на спецоперацию

Депутат Бессараб: расходы на спецоперацию покроют за счет заимствований

24 октября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Средства ФНБ не будут трогать для нужд спецоперации, сказала Светлана Бессараб Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства на расходы по ведению спецоперации России на Украине будут изыскивать за счет внутренних заимствований. На гражданах России экономить не будут. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Средств на ведение СВО вполне достаточно на текущий период. Правительством РФ будут изыскиваться средства за счет заимствований. В большей степени это внутренние заимствования. Фонд национального благосостояния пока не будет задействован. За счет граждан экономии не будет», — заявила Светлана Бессараб. Депутат заверила, что все льготные программы сохранятся, как и социальные выплаты. «Все поставленные задачи президентом по поддержке, например, семей с детьми, беременных женщин, пожилых, по выплате пособий и льгот, все программы будут выполнены в установленные законом сроки в полном объеме. Экономия будет, но прежде всего на отложенных задачах. Придется отложить вопросы по строительству новых социальных объектов. Это те программы, которые граждане не почувствуют, но, безусловно, нужно будет их наверстывать в 2024—2025 годах», — подчеркнула собеседница агентства.

Средства на расходы по ведению спецоперации России на Украине будут изыскивать за счет внутренних заимствований. На гражданах России экономить не будут. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Средств на ведение СВО вполне достаточно на текущий период. Правительством РФ будут изыскиваться средства за счет заимствований. В большей степени это внутренние заимствования. Фонд национального благосостояния пока не будет задействован. За счет граждан экономии не будет», — заявила Светлана Бессараб. Депутат заверила, что все льготные программы сохранятся, как и социальные выплаты. «Все поставленные задачи президентом по поддержке, например, семей с детьми, беременных женщин, пожилых, по выплате пособий и льгот, все программы будут выполнены в установленные законом сроки в полном объеме. Экономия будет, но прежде всего на отложенных задачах. Придется отложить вопросы по строительству новых социальных объектов. Это те программы, которые граждане не почувствуют, но, безусловно, нужно будет их наверстывать в 2024—2025 годах», — подчеркнула собеседница агентства.