На Украине готовятся объявить массовую мобилизацию

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На Украине планируют объявить массовую мобилизацию на фоне частичной мобилизации в России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины планируют объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в РФ. Киев обеспокоен численным превосходством Вооруженных сил РФ на фронте. Об этом сообщает издание «Страна».

«На территории Украины рассматривается возможность проведения массовой мобилизации в республике на фоне продолжающейся частичной мобилизации в Российской Федерации», — написали в источнике. Издание ссылается на украинское военное ведомство.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Позже сообщили о необходимости Украины в новых людях, готовых отправиться на фронт. В связи с этим власти продолжили тотальную мобилизацию граждан.

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На территории Украины планируют объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в РФ. Киев обеспокоен численным превосходством Вооруженных сил РФ на фронте. Об этом сообщает издание «Страна». «На территории Украины рассматривается возможность проведения массовой мобилизации в республике на фоне продолжающейся частичной мобилизации в Российской Федерации», — написали в источнике. Издание ссылается на украинское военное ведомство. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Позже сообщили о необходимости Украины в новых людях, готовых отправиться на фронт. В связи с этим власти продолжили тотальную мобилизацию граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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