На Украине готовятся объявить массовую мобилизацию

На территории Украины планируют объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в РФ. Киев обеспокоен численным превосходством Вооруженных сил РФ на фронте. Об этом сообщает издание «Страна».
«На территории Украины рассматривается возможность проведения массовой мобилизации в республике на фоне продолжающейся частичной мобилизации в Российской Федерации», — написали в источнике. Издание ссылается на украинское военное ведомство.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Позже сообщили о необходимости Украины в новых людях, готовых отправиться на фронт. В связи с этим власти продолжили тотальную мобилизацию граждан.
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На территории Украины планируют объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в РФ. Киев обеспокоен численным превосходством Вооруженных сил РФ на фронте. Об этом сообщает издание «Страна». «На территории Украины рассматривается возможность проведения массовой мобилизации в республике на фоне продолжающейся частичной мобилизации в Российской Федерации», — написали в источнике. Издание ссылается на украинское военное ведомство. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Позже сообщили о необходимости Украины в новых людях, готовых отправиться на фронт. В связи с этим власти продолжили тотальную мобилизацию граждан.