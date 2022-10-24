Мошенники обманывают россиян, присылая отсрочку от мобилизации

25 октября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

В «Лаборатории Касперского» заявили, что мошенники взламывают крупные компании, при помощи писем с отсрочкой от мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мошенники атакуют крупные компании с целью шпионажа, присылая сотрудникам зараженные письма под видом отсрочки от армии. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского». «„Лаборатория Касперского“ обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. В «Лаборатории Касперского» уточняют, что компаниям нужно внедрять комплексные системы для защиты от подобных атак, а также проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности. В самих письмах, которые высылались жертвам, был прикреплен файл Word с вирусом. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявлял, что мошенники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и мобилизацию. Их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Также на площадке Общественной палаты РФ прошел круглый стол, где представители власти и отрасли обсудили механизмы безопасности персональных данных пользователей, сообщает газета «Взгляд». Кроме того, мошенники начали раздавать поддельные повестки, передает «Царьград». В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется привлечь около 300 тысяч граждан. 14 октября президент РФ Владимир Путин уточнял, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники атакуют крупные компании с целью шпионажа, присылая сотрудникам зараженные письма под видом отсрочки от армии. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского». «„Лаборатория Касперского“ обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. В «Лаборатории Касперского» уточняют, что компаниям нужно внедрять комплексные системы для защиты от подобных атак, а также проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности. В самих письмах, которые высылались жертвам, был прикреплен файл Word с вирусом. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявлял, что мошенники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и мобилизацию. Их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Также на площадке Общественной палаты РФ прошел круглый стол, где представители власти и отрасли обсудили механизмы безопасности персональных данных пользователей, сообщает газета «Взгляд». Кроме того, мошенники начали раздавать поддельные повестки, передает «Царьград». В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется привлечь около 300 тысяч граждан. 14 октября президент РФ Владимир Путин уточнял, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.