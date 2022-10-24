Прокуратура ЯНАО помогла женщине в получении маткапитала

Женщина через суд смогла добиться получения сертификата на маткапитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Салехарда провела проверку по вопросу отказа в выдаче свидетельства на материнский капитал местной жительнице. В феврале ей было отказано в выдаче сертификата по причине проживания в округе менее одного года, сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Прокурор города обратился с иском в суд о возложении обязанности на департамент признать за женщиной право на получение свидетельства на материнский (семейный) капитал и обязать учреждение выдать ей свидетельство», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что женщина более года проживает в Салехарде. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия района в ЯНАО отказала женщине в выплате маткапитала. Через суд права матери удалось восстановить.