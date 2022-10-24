24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

Прокуратура ЯНАО помогла женщине в получении маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина через суд смогла добиться получения сертификата на маткапитал Фото:

Прокуратура Салехарда провела проверку по вопросу отказа в выдаче свидетельства на материнский капитал местной жительнице. В феврале ей было отказано в выдаче сертификата по причине проживания в округе менее одного года, сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Прокурор города обратился с иском в суд о возложении обязанности на департамент признать за женщиной право на получение свидетельства на материнский (семейный) капитал и обязать учреждение выдать ей свидетельство», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что женщина более года проживает в Салехарде. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия района в ЯНАО отказала женщине в выплате маткапитала. Через суд права матери удалось восстановить.

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Прокуратура Салехарда провела проверку по вопросу отказа в выдаче свидетельства на материнский капитал местной жительнице. В феврале ей было отказано в выдаче сертификата по причине проживания в округе менее одного года, сообщается на сайте прокуратуры округа. «Прокурор города обратился с иском в суд о возложении обязанности на департамент признать за женщиной право на получение свидетельства на материнский (семейный) капитал и обязать учреждение выдать ей свидетельство», — говорится в сообщении. В ходе проверки было установлено, что женщина более года проживает в Салехарде. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия района в ЯНАО отказала женщине в выплате маткапитала. Через суд права матери удалось восстановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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