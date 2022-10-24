Тюменец нанес приятелю полсотни ножевых ранений и сдался в полицию

Мужчина нанес приятелю 49 ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени убил знакомого, ударив его 49 раз ножом в голову, шею и другие части тела. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что спустя несколько дней после совершения преступления мужчина сам пришел в полицию.

«Суд установил, что в ночь с 6 на 7 августа 2022 года Рябухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, вооружился ножом и целенаправленно нанес не менее 49 ударов в голову, шею и конечности потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого у Рябухина возник умысел на хищение сотового телефона, что он и сделал», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Там добавили, что после убийства мужчина замотал тело приятеля в пододеяльник. Во время следствия он объяснил силовикам, что планировал в дальнейшем спрятать труп. «Весь следующий день Рябухин гулял и думал над тем, куда деть тело и как ему поступить дальше. К вечеру, вернувшись в квартиру, он тщательно смыл следы крови, переоделся и снова пошел гулять по городу. Ночь он провел на лавочке, а на утро пришел в ближайший отдел полиции и рассказал, что он убил человека», — добавили в пресс-службе судов.

Ранее тюменец уже был осужден за совершение тяжких преступлений. Центральный суд Тюмени приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.