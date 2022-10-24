24 октября 2022
23 октября 2022

В ХМАО после начала частичной мобилизации вырос спрос на временных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Большим спросом на временную работу требуются курьеры Фото:

В ХМАО у работодателей вырос спрос на услуги временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

«На предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Ханты-Мансийском автономном округе временную занятость предлагают 8,9% от всех вакансий региона — это 1% от всех „временных“ вакансий страны», — говорится в информации компании, которая есть в распоряжении URA.RU.

В ХМАО наиболее востребованные вакансии на временную работу — это курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители и продавцы. Менее востребованные — операторы call-центров и учителя, а также врачи и программисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников от мобилизации. В Нижневартовске специалисту по воинскому учету, который будет заниматься бронированием сотрудников готовы платить 60 тысяч рублей.

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В ХМАО у работодателей вырос спрос на услуги временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter. «На предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Ханты-Мансийском автономном округе временную занятость предлагают 8,9% от всех вакансий региона — это 1% от всех „временных“ вакансий страны», — говорится в информации компании, которая есть в распоряжении URA.RU. В ХМАО наиболее востребованные вакансии на временную работу — это курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители и продавцы. Менее востребованные — операторы call-центров и учителя, а также врачи и программисты. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников от мобилизации. В Нижневартовске специалисту по воинскому учету, который будет заниматься бронированием сотрудников готовы платить 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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