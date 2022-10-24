В ХМАО после начала частичной мобилизации вырос спрос на временных сотрудников

Большим спросом на временную работу требуются курьеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО у работодателей вырос спрос на услуги временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

«На предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Ханты-Мансийском автономном округе временную занятость предлагают 8,9% от всех вакансий региона — это 1% от всех „временных“ вакансий страны», — говорится в информации компании, которая есть в распоряжении URA.RU.

В ХМАО наиболее востребованные вакансии на временную работу — это курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители и продавцы. Менее востребованные — операторы call-центров и учителя, а также врачи и программисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников от мобилизации. В Нижневартовске специалисту по воинскому учету, который будет заниматься бронированием сотрудников готовы платить 60 тысяч рублей.