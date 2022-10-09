09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В ХМАО нефтяники ищут специалиста для бронирования сотрудников от мобилизации

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Специалист будет отвечать в компании за бронирование работников от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение ищет ведущего специалиста по воинскому учету, который будет заниматься бронированием сотрудников. Работнику обещают платить от 64 тысяч рублей. Информацию о вакансии опубликовали на сайте HeadHunter.

«Ведущий специалист по воинскому учету. Зарплата от 64 тысяч рублей на руки. В обязанности сотрудника входит бронирование работников, находящихся в резерве, мобилизационная работа, воинский учет», — говорится в объявлении.

Работодатель ждет, что кандидат имеет опыт работы от одного до трех лет, а также получил высшее профессиональное образование в сфере управление персоналом или юридическое. «Условия: пятидневная рабочая неделя с 8:30 до 18:00, в пятницу женщины с 8:30 до 12:30. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, санаторно-курортное лечение», — указано в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ищут IT-шника на место с бронью от мобилизации. При этом зарплата сотрудника составит от 50 тысяч рублей.

Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. При этом ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение ищет ведущего специалиста по воинскому учету, который будет заниматься бронированием сотрудников. Работнику обещают платить от 64 тысяч рублей. Информацию о вакансии опубликовали на сайте HeadHunter. «Ведущий специалист по воинскому учету. Зарплата от 64 тысяч рублей на руки. В обязанности сотрудника входит бронирование работников, находящихся в резерве, мобилизационная работа, воинский учет», — говорится в объявлении. Работодатель ждет, что кандидат имеет опыт работы от одного до трех лет, а также получил высшее профессиональное образование в сфере управление персоналом или юридическое. «Условия: пятидневная рабочая неделя с 8:30 до 18:00, в пятницу женщины с 8:30 до 12:30. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, санаторно-курортное лечение», — указано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ищут IT-шника на место с бронью от мобилизации. При этом зарплата сотрудника составит от 50 тысяч рублей. Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. При этом ряд специалистов в сферах важных для развития экономики страны могут получить отсрочку. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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