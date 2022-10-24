24 октября 2022

Депутаты Курганской облдумы направят зарплату в фонд поддержки мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганские депутаты направят месячную зарплату на нужды мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Курганские депутаты областной думы направили полученные за октябрь выплаты в фонд поддержки мобилизованным гражданам. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Накануне состоялась фракция областной думы партии „Единая Россия“, депутаты свои компенсации за октябрь направили в фонд поддержки мобилизованных граждан», — отмечают в областной думе. В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что другие депутаты также направили свои компенсации.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Также сотрудники аппарата собрали средства на покупку одежды и медикаментов для граждан, призванных по частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

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Курганские депутаты областной думы направили полученные за октябрь выплаты в фонд поддержки мобилизованным гражданам. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «Накануне состоялась фракция областной думы партии „Единая Россия“, депутаты свои компенсации за октябрь направили в фонд поддержки мобилизованных граждан», — отмечают в областной думе. В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что другие депутаты также направили свои компенсации. Ранее URA.RU сообщало, что спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Также сотрудники аппарата собрали средства на покупку одежды и медикаментов для граждан, призванных по частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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