Депутаты Курганской облдумы направят зарплату в фонд поддержки мобилизованным

Курганские депутаты областной думы направили полученные за октябрь выплаты в фонд поддержки мобилизованным гражданам. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.
«Накануне состоялась фракция областной думы партии „Единая Россия“, депутаты свои компенсации за октябрь направили в фонд поддержки мобилизованных граждан», — отмечают в областной думе. В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что другие депутаты также направили свои компенсации.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Также сотрудники аппарата собрали средства на покупку одежды и медикаментов для граждан, призванных по частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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