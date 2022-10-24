Депутаты Курганской облдумы направят зарплату в фонд поддержки мобилизованным

Курганские депутаты направят месячную зарплату на нужды мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганские депутаты областной думы направили полученные за октябрь выплаты в фонд поддержки мобилизованным гражданам. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«Накануне состоялась фракция областной думы партии „Единая Россия“, депутаты свои компенсации за октябрь направили в фонд поддержки мобилизованных граждан», — отмечают в областной думе. В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что другие депутаты также направили свои компенсации.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Также сотрудники аппарата собрали средства на покупку одежды и медикаментов для граждан, призванных по частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.