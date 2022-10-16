Спикер курганской облдумы перечислил мобилизованным свою зарплату

17 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов финансово помог мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Информация об этом опубликована на сайте региональной думы. «Председатель областной думы Дмитрий Фролов перечислил на счет Главного управления социальной защиты населения Курганской области [действует специальный счет для помощи мобилизованным] свой месячный заработок. Сотрудники аппарата думы собрали деньги на покупку одежды и медикаментов для мобилизованных», — указано в сообщении. Депутаты, которые являются руководителями предприятий, смотрят возможности перечисления денег на счета для оказания помощи мобилизованным. Представители регионального парламента на своих округах работают с семьями мобилизованных, взаимодействуют с военкоматами. Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на покупку снаряжения и экипировки для мобилизованных жителей региона. Также региональное правительство приобретает специальное военное оборудование, военные термоса и другие важные бытовые предметы. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Министерства обороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Цель спецоперации, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов перечислил свою зарплату за месяц в фонд помощи мобилизованным. Информация об этом опубликована на сайте региональной думы. «Председатель областной думы Дмитрий Фролов перечислил на счет Главного управления социальной защиты населения Курганской области [действует специальный счет для помощи мобилизованным] свой месячный заработок. Сотрудники аппарата думы собрали деньги на покупку одежды и медикаментов для мобилизованных», — указано в сообщении. Депутаты, которые являются руководителями предприятий, смотрят возможности перечисления денег на счета для оказания помощи мобилизованным. Представители регионального парламента на своих округах работают с семьями мобилизованных, взаимодействуют с военкоматами. Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на покупку снаряжения и экипировки для мобилизованных жителей региона. Также региональное правительство приобретает специальное военное оборудование, военные термоса и другие важные бытовые предметы. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Министерства обороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Цель спецоперации, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.