В США признали своей главной целью геноцид и жестокость, прикрытую демократией

25 октября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

США признают геноцид целью деятельности, ради взращивания культуры белых Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. Политику Белого дома на сессии Афинского демократического форума на тему «Десятилетие демократии: Китай и Россия» объяснил американский экономист Джеффри Сакс. «Когда я смотрю на собственную страну, США, то вижу полудемократическое общество господства белых, цель которого заключается в сохранении привилегий элит. Это была рабовладельческая страна, признающая геноцид целью своей деятельности. Поразительно, но с тех пор ничего не изменилось», — заявил Джеффри Сакс. Его выступление опубликовано на youtube-канале Bryan Van Norden. Сакс отметил, что с 1950 года самой жестокой страной в мире были Соединенные Штаты. Ранее сообщалось, что НАТО производили бомбардировки в Югославии. Также США и их союзники вторгались в Сирию, бомбили жилые кварталы в столице бывшей Югославии Белграде. Такая же история повторилась и с Ираком.

США является страной, в которой признают геноцид целью своей деятельности ради взращивания культуры белых. Политику Белого дома на сессии Афинского демократического форума на тему «Десятилетие демократии: Китай и Россия» объяснил американский экономист Джеффри Сакс. «Когда я смотрю на собственную страну, США, то вижу полудемократическое общество господства белых, цель которого заключается в сохранении привилегий элит. Это была рабовладельческая страна, признающая геноцид целью своей деятельности. Поразительно, но с тех пор ничего не изменилось», — заявил Джеффри Сакс. Его выступление опубликовано на youtube-канале Bryan Van Norden. Сакс отметил, что с 1950 года самой жестокой страной в мире были Соединенные Штаты. Ранее сообщалось, что НАТО производили бомбардировки в Югославии. Также США и их союзники вторгались в Сирию, бомбили жилые кварталы в столице бывшей Югославии Белграде. Такая же история повторилась и с Ираком.