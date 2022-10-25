Власти Херсона заявили об остановке движения фронта

По словам Кирилла Стремоусова, ВСУ потеряли несколько тысяч человек на подступах к Херсону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Линия движения фронта на подступах к Херсону ВСУ остановилась. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Линия обороны на подступах к Херсону без изменений. Линия фронта не движется, так как укронацисты не хотят умирать», — написал он в своем telegram-канале. Он уточнил, что на каждом из направлений уничтожены тысячи бойцов ВСУ. Стремоусов также уточнил, что жители в данный момент находятся в безопасности.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер