Власти Херсона заявили об остановке движения фронта

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
По словам Кирилла Стремоусова, ВСУ потеряли несколько тысяч человек на подступах к Херсону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Линия движения фронта на подступах к Херсону ВСУ остановилась. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Линия обороны на подступах к Херсону без изменений. Линия фронта не движется, так как укронацисты не хотят умирать», — написал он в своем telegram-канале. Он уточнил, что на каждом из направлений уничтожены тысячи бойцов ВСУ. Стремоусов также уточнил, что жители в данный момент находятся в безопасности.

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Линия движения фронта на подступах к Херсону ВСУ остановилась. Об этом рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Линия обороны на подступах к Херсону без изменений. Линия фронта не движется, так как укронацисты не хотят умирать», — написал он в своем telegram-канале. Он уточнил, что на каждом из направлений уничтожены тысячи бойцов ВСУ. Стремоусов также уточнил, что жители в данный момент находятся в безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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