Украина подарила президенту Германии букет ирисов, выпрашивая новое вооружение

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Украина намекает на помощь при помощи цветов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина хочет от Германии систему ПВО IRIS-T и выпрашивая его, подарила букет ирисов президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает telegram-канал Укрзализниця.

«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину <…> чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку. <…> Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», — написано в telegrame.

Ранее Берлин передавал уже Киеву современные ПВО IRIS-T. В ФРГ это не оценили.

Страны Запада поставляют Украине вооружение с начала спецоперации РФ на территории страны. Постепенно Европа стала ограничивать масштаба помощи.

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Украина хочет от Германии систему ПВО IRIS-T и выпрашивая его, подарила букет ирисов президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает telegram-канал Укрзализниця. «Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину <…> чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку. <…> Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», — написано в telegrame. Ранее Берлин передавал уже Киеву современные ПВО IRIS-T. В ФРГ это не оценили. Страны Запада поставляют Украине вооружение с начала спецоперации РФ на территории страны. Постепенно Европа стала ограничивать масштаба помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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