Украина подарила президенту Германии букет ирисов, выпрашивая новое вооружение

25 октября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Украина намекает на помощь при помощи цветов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина хочет от Германии систему ПВО IRIS-T и выпрашивая его, подарила букет ирисов президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает telegram-канал Укрзализниця. «Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину <…> чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку. <…> Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», — написано в telegrame. Ранее Берлин передавал уже Киеву современные ПВО IRIS-T. В ФРГ это не оценили. Страны Запада поставляют Украине вооружение с начала спецоперации РФ на территории страны. Постепенно Европа стала ограничивать масштаба помощи.

Украина хочет от Германии систему ПВО IRIS-T и выпрашивая его, подарила букет ирисов президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает telegram-канал Укрзализниця. «Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину <…> чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку. <…> Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», — написано в telegrame. Ранее Берлин передавал уже Киеву современные ПВО IRIS-T. В ФРГ это не оценили. Страны Запада поставляют Украине вооружение с начала спецоперации РФ на территории страны. Постепенно Европа стала ограничивать масштаба помощи.