Украина подарила президенту Германии букет ирисов, выпрашивая новое вооружение

Украина намекает на помощь при помощи цветов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина хочет от Германии систему ПВО IRIS-T и выпрашивая его, подарила букет ирисов президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает telegram-канал Укрзализниця.
«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл по железной дороге на Украину <…> чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразить поддержку. <…> Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь», — написано в telegrame.
Ранее Берлин передавал уже Киеву современные ПВО IRIS-T. В ФРГ это не оценили.
Страны Запада поставляют Украине вооружение с начала спецоперации РФ на территории страны. Постепенно Европа стала ограничивать масштаба помощи.
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