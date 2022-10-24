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Власти назвали дату закрытия главной переправы в ЯНАО

Главную переправу в ЯНАО между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября
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Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября Фото:

Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, работа переправы зависит от погоды в округе, сейчас она работает в ограниченном режиме.

«В связи с наступлением отрицательных температур окружающего воздуха работа паромов на маршруте Салехард — Лабытнанги планируется включительно до четверга, 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий, но может остановиться в любой момент. Будем следить за текущей обстановкой», — сказано в сообщении.

Там добавили, что после прекращения работы переправы пассажирские перевозки будут осуществляться вертолетами. Также после установления устойчивого ледового покрытия начнут работать суда на воздушной подушке.

Ранее сообщалось, что переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке.

В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября.

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Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, работа переправы зависит от погоды в округе, сейчас она работает в ограниченном режиме. «В связи с наступлением отрицательных температур окружающего воздуха работа паромов на маршруте Салехард — Лабытнанги планируется включительно до четверга, 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий, но может остановиться в любой момент. Будем следить за текущей обстановкой», — сказано в сообщении. Там добавили, что после прекращения работы переправы пассажирские перевозки будут осуществляться вертолетами. Также после установления устойчивого ледового покрытия начнут работать суда на воздушной подушке. Ранее сообщалось, что переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября.
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