Власти ЯНАО назвали сроки работы парома на главной переправе

Паром через Обь между Салехардом и Лабытнанги будет ходить до изменения ледовой обстановки

Паром Салехард-Лабытнанги работает до изменения ледовой обстановки на реке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги будет работать вплоть до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха не опустится до отметки, при которой может река стать. Точной даты о прекращении работы переправы пока нет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.