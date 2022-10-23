23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Власти ЯНАО назвали сроки работы парома на главной переправе

Паром через Обь между Салехардом и Лабытнанги будет ходить до изменения ледовой обстановки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лабытнанги и Исправительная колония №8
Паром Салехард-Лабытнанги работает до изменения ледовой обстановки на реке Фото:

Переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги будет работать вплоть до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября», — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха не опустится до отметки, при которой может река стать. Точной даты о прекращении работы переправы пока нет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги будет работать вплоть до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября», — рассказали в пресс-службе. Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха не опустится до отметки, при которой может река стать. Точной даты о прекращении работы переправы пока нет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...