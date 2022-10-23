Власти ЯНАО назвали сроки работы парома на главной переправе

Переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги будет работать вплоть до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября», — рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха не опустится до отметки, при которой может река стать. Точной даты о прекращении работы переправы пока нет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.
Переправа Салехард — Лабытнанги будет работать до изменения ледовой обстановки на реке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги будет работать вплоть до изменения ледовой обстановки на реке. В прошлом году паромная переправа перестала работать 31 октября, ледовая переправа открылась 24 ноября», — рассказали в пресс-службе. Также отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха не опустится до отметки, при которой может река стать. Точной даты о прекращении работы переправы пока нет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО ожидается резкое похолодание и сильный ветер. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.