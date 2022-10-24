Самолет Utair приземлился со второго раза из-за проблем с закрылками

Приземлиться в подмосковном Внуково получилось только со второй попытки
Самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«После ухода на второй круг, экипаж самолета В-737доложил о проблеме с закрылками и повторном заходе. На второй раз приземлиться получилось», — уточняется в telegram-канале Aviaincident.
Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Приборы заявили о неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку.
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