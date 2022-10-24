24 октября 2022
23 октября 2022

Самолет Utair приземлился со второго раза из-за проблем с закрылками

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Приземлиться в подмосковном Внуково получилось только со второй попытки Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«После ухода на второй круг, экипаж самолета В-737доложил о проблеме с закрылками и повторном заходе. На второй раз приземлиться получилось», — уточняется в telegram-канале Aviaincident.

Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Приборы заявили о неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку.

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Самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «После ухода на второй круг, экипаж самолета В-737доложил о проблеме с закрылками и повторном заходе. На второй раз приземлиться получилось», — уточняется в telegram-канале Aviaincident. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Приборы заявили о неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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