Самолет Utair приземлился со второго раза из-за проблем с закрылками

25 октября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Приземлиться в подмосковном Внуково получилось только со второй попытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «После ухода на второй круг, экипаж самолета В-737доложил о проблеме с закрылками и повторном заходе. На второй раз приземлиться получилось», — уточняется в telegram-канале Aviaincident. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Приборы заявили о неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку.

Самолет авиакомпании Utair из Сургута (ХМАО) смог приземлиться в подмосковном аэропорту Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «После ухода на второй круг, экипаж самолета В-737доложил о проблеме с закрылками и повторном заходе. На второй раз приземлиться получилось», — уточняется в telegram-канале Aviaincident. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Приборы заявили о неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку.