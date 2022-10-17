17 октября 2022

Самолет Utair не смог взлететь из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Самолет Utair прервал взлет из-за технической неисправности Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Ютэйр. Прерванный взлет. Аэропорт Казань. Загорание неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о порядка шести случаях неисправностей у самолетов авиакомпании Utair за прошлый месяц. Так, например, в Сургуте самолет авиакомпании, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности.

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Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Ютэйр. Прерванный взлет. Аэропорт Казань. Загорание неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о порядка шести случаях неисправностей у самолетов авиакомпании Utair за прошлый месяц. Так, например, в Сургуте самолет авиакомпании, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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