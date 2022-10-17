Самолет Utair не смог взлететь из-за неисправности

18 октября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Самолет Utair прервал взлет из-за технической неисправности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Ютэйр. Прерванный взлет. Аэропорт Казань. Загорание неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о порядка шести случаях неисправностей у самолетов авиакомпании Utair за прошлый месяц. Так, например, в Сургуте самолет авиакомпании, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности.

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Ютэйр. Прерванный взлет. Аэропорт Казань. Загорание неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о порядка шести случаях неисправностей у самолетов авиакомпании Utair за прошлый месяц. Так, например, в Сургуте самолет авиакомпании, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности.