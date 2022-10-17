Самолет Utair не смог взлететь из-за неисправности

Самолет Utair прервал взлет из-за технической неисправности
Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Ютэйр. Прерванный взлет. Аэропорт Казань. Загорание неисправности показаний системы. Зарулил на стоянку», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании не ответили на звонки журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о порядка шести случаях неисправностей у самолетов авиакомпании Utair за прошлый месяц. Так, например, в Сургуте самолет авиакомпании, выполнявший рейс до Омска, вскоре после взлета был вынужден совершить посадку из-за технической неисправности.
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