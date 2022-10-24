Пермяки могут отметить Новый год в палатке в горах или в поисках Санты у моря

Зимние горы — вариант встречи Нового года для подготовленных туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские турфирмы открыли продажи на новогодние туры. Среди предложений есть поход в Уральские горы с ночевкой в палатке, горнолыжный спорт в Казахстане и даже возможность отправиться на поиски Санта-Клауса в Турцию.

«Прообразом Санта-Клауса был Святой Николай — реальная историческая личность, искать которую нужно не в заснеженных странах, а в теплой Турции! Святой Николай родился в IV веке в древнем Ликийском государстве, на территории современной Турции и был епископом античного города Мира, который сейчас называется Демре», — поясняют в турфирме «Страна ветров». Новогоднюю ночь туристы встретят на побережье Средиземного моря.

Тем, кто не боится холода и не готов ехать за границу, пермские туроператоры предлагают экстремальное путешествие на горный хребет Таганай в Челябинской области. Любителям пеших походов предстоит пройти немало километров по зимней горной местности, подняться на высочайшую точку Южного Урала и несколько ночей провести в палатках, говорят в компании «Другой маршрут».

Горнолыжникам, уставшим от пермских склонов, на новогодние каникулы предлагают отправиться в Казахстан. Туристам в фирме «Страна ветров» обещают курорт европейского уровня «Шымбулак» в горах Алматинской области, прогулки по горам, катание на лыжах, а также коньках на крупнейшем в мире высокогорном катке «Медеу».

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, пермские туроператоры уже открыли продажи туров в Санкт-Петербург и на другие классические направления. Все поездки в отличие от летних насыщены различными новогодними изюминками.