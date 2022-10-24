24 октября 2022

В Пермском крае открыли единый счет для переводов мобилизованным

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Средства собранные пермяками будут направлены на закупку оборудования для солдат Фото:

В Пермском крае создан единый региональный счет для помощи мобилизованным пермякам. Жители края смогут переводить деньги на единый счет и указать резервистам из какого региона они хотят оказать поддержку, сообщает сайт правительства региона.

«Пермским отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) открыт региональный сбор в рамках проекта „Все для Победы“. Теперь средства, собранные на помощь мобилизованным прикамцам, будут поступать на краевой счет», — передает сайт кабмина. Перевести средства можно по QR-коду или по реквизитам счета ОНФ в Пермском крае, которые опубликованы на сайте правительства края.

Средства будут направлены на покупку оборудования, касок, бронежилетов, спальников, тепловизоров, квадрокоптеров и прочего. Также организаторы напоминают, что жители края могут принести вещи, которые хотят передать военнослужащим.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны призвать 300 тыс. человек. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае недавно заявлял губернатор Дмитрий Махонин.

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В Пермском крае создан единый региональный счет для помощи мобилизованным пермякам. Жители края смогут переводить деньги на единый счет и указать резервистам из какого региона они хотят оказать поддержку, сообщает сайт правительства региона. «Пермским отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) открыт региональный сбор в рамках проекта „Все для Победы“. Теперь средства, собранные на помощь мобилизованным прикамцам, будут поступать на краевой счет», — передает сайт кабмина. Перевести средства можно по QR-коду или по реквизитам счета ОНФ в Пермском крае, которые опубликованы на сайте правительства края. Средства будут направлены на покупку оборудования, касок, бронежилетов, спальников, тепловизоров, квадрокоптеров и прочего. Также организаторы напоминают, что жители края могут принести вещи, которые хотят передать военнослужащим. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны призвать 300 тыс. человек. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае недавно заявлял губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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