Премьер Норвегии разнес Запад за попытку изолировать Россию NRK: Премьер Норвегии раскритиковал Запад за попытку изолировать Россию 25 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 + Мнение премьер-министра: Западу необходимо прямое общение с Россией ANDY RAIN/EPA/ТАСС Западу необходимо прямое общение с Россией в сложной политической обстановке, а не изолирование от нее. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. «Изолированная Россия, это плохая новость. Тревожно, что сегодня так мало контактов и прямой связи с Россией. Это ослабляет возможность найти согласованное окончание войны», — приводит телекомпания NRK слова премьер-министра. Стере отметил, что российское руководство движется к долгосрочному разрыву с Западом. «Сегодня мы сталкиваемся с российским руководством, которое характеризуется подозрительностью и страхом», — добавил он. Ранее сообщали, что в Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию. Также Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию. Западу необходимо прямое общение с Россией в сложной политической обстановке, а не изолирование от нее. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. «Изолированная Россия, это плохая новость. Тревожно, что сегодня так мало контактов и прямой связи с Россией. Это ослабляет возможность найти согласованное окончание войны», — приводит телекомпания NRK слова премьер-министра. Стере отметил, что российское руководство движется к долгосрочному разрыву с Западом. «Сегодня мы сталкиваемся с российским руководством, которое характеризуется подозрительностью и страхом», — добавил он. Ранее сообщали, что в Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию. Также Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям