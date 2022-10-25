Премьер Норвегии разнес Запад за попытку изолировать Россию

Мнение премьер-министра: Западу необходимо прямое общение с РоссиейANDY RAIN/EPA/ТАСС
Западу необходимо прямое общение с Россией в сложной политической обстановке, а не изолирование от нее. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
«Изолированная Россия, это плохая новость. Тревожно, что сегодня так мало контактов и прямой связи с Россией. Это ослабляет возможность найти согласованное окончание войны», — приводит телекомпания NRK слова премьер-министра.
Стере отметил, что российское руководство движется к долгосрочному разрыву с Западом. «Сегодня мы сталкиваемся с российским руководством, которое характеризуется подозрительностью и страхом», — добавил он.
Ранее сообщали, что в Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию. Также Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию.
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Западу необходимо прямое общение с Россией в сложной политической обстановке, а не изолирование от нее. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. «Изолированная Россия, это плохая новость. Тревожно, что сегодня так мало контактов и прямой связи с Россией. Это ослабляет возможность найти согласованное окончание войны», — приводит телекомпания NRK слова премьер-министра. Стере отметил, что российское руководство движется к долгосрочному разрыву с Западом. «Сегодня мы сталкиваемся с российским руководством, которое характеризуется подозрительностью и страхом», — добавил он. Ранее сообщали, что в Госдуме заявили о попытке Запада изолировать Россию. Также Западные страны стремятся перевести Россию в информационную, экономическую, политическую и дипломатическую изоляцию.