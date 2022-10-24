В мэрии Кургана назначили нового чиновника, ответственного за благоустройство

Новым руководителем административно-технической инспекции (АТИ), которая входит в структуру администрации Кургана, стал Михаил Акатьев. Пока чиновник, ответственный за благоустройство, работает в статусе исполняющего обязанности. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.
«Муниципальное казенное учреждение „Административно-техническая инспекция города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности директора Михаил Акатьев», — говорится на сайте мэрии. Информацию о новом руководители подтвердили в самой инспекции. По телефону корреспонденту URA.RU сообщили, что Акатьев работает в новом статусе всего несколько дней.
На сайте администрации говорится, что административно-техническая инспекция контролирует исполнение правил благоустройства города, оформляет договоры о благоустройстве. Также в задачи инспекции входит подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые, заключение от имени муниципального образования контрактов по содержанию, ремонту и установке новых линий освещения.
Ранее источники URA.RU сообщали, что предыдущий руководитель административно-технической инспекции Оксана Бармина готовилась к увольнению после критики от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Претензии у главы региона к чиновнице появились после объезда городских дворов. Бармина руководила структурой с мая этого года.
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