24 октября 2022

В мэрии Кургана назначили нового чиновника, ответственного за благоустройство

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновник, пустое кресло, бумаги к заседанию, посадочное место
В курганской административно-технической инспекции сменился руководитель (архивное фото) Фото:

Новым руководителем административно-технической инспекции (АТИ), которая входит в структуру администрации Кургана, стал Михаил Акатьев. Пока чиновник, ответственный за благоустройство, работает в статусе исполняющего обязанности. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

«Муниципальное казенное учреждение „Административно-техническая инспекция города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности директора Михаил Акатьев», — говорится на сайте мэрии. Информацию о новом руководители подтвердили в самой инспекции. По телефону корреспонденту URA.RU сообщили, что Акатьев работает в новом статусе всего несколько дней.

На сайте администрации говорится, что административно-техническая инспекция контролирует исполнение правил благоустройства города, оформляет договоры о благоустройстве. Также в задачи инспекции входит подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые, заключение от имени муниципального образования контрактов по содержанию, ремонту и установке новых линий освещения.

Ранее источники URA.RU сообщали, что предыдущий руководитель административно-технической инспекции Оксана Бармина готовилась к увольнению после критики от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Претензии у главы региона к чиновнице появились после объезда городских дворов. Бармина руководила структурой с мая этого года.

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Новым руководителем административно-технической инспекции (АТИ), которая входит в структуру администрации Кургана, стал Михаил Акатьев. Пока чиновник, ответственный за благоустройство, работает в статусе исполняющего обязанности. Информация опубликована на официальном сайте мэрии. «Муниципальное казенное учреждение „Административно-техническая инспекция города Кургана“. Должность руководителя — исполняющий обязанности директора Михаил Акатьев», — говорится на сайте мэрии. Информацию о новом руководители подтвердили в самой инспекции. По телефону корреспонденту URA.RU сообщили, что Акатьев работает в новом статусе всего несколько дней. На сайте администрации говорится, что административно-техническая инспекция контролирует исполнение правил благоустройства города, оформляет договоры о благоустройстве. Также в задачи инспекции входит подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые, заключение от имени муниципального образования контрактов по содержанию, ремонту и установке новых линий освещения. Ранее источники URA.RU сообщали, что предыдущий руководитель административно-технической инспекции Оксана Бармина готовилась к увольнению после критики от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Претензии у главы региона к чиновнице появились после объезда городских дворов. Бармина руководила структурой с мая этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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